Dolar bugün kaç TL?

ABD’den gelen ekonomik gelişmeler para piyasalarını hareketlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ve enflasyonun 12’nci ayda da üst üste düşüş göstermesinin etkisiyle birlikte dolar endeksi sert düşüş göstermişti.

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Geçtiğimiz gün ise ABD perakende satış rakamları ve sanayi üretiminin düşüş göstermesinin etkisiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temmuz ayındaki toplantısında faizi son kez artıracağı ve sonraki süreç için beklemeye geçeceğine yönelik beklentiler kuvvetlendi.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Bu hafta 99’lu seviyelere kadar gerileyen dolar endeksi bugün itibarıyla 100.071’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.740 ile aşağı yönlü hareket ediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 26.88’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 26.93 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.84, en yüksek ise 27.27 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 30.26 lira ile yükseliyor.