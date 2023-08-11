Dolar bugün kaç TL?

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in ABD’de 10 bankanın kredi notunu düşürmesi küresel çapta dolara olan talebi artırdı.

Öte yandan ABD ekonomisine yönelik son gelen veriler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha fazla faiz artışına gidebileceği ihtimalini kuvvetlendirirken, bu durum hafta başında dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesine yol açtı.

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ABD ENFLASYON RAKAMLARI DÜN AÇIKLANDI

Dün yatırımcıların gözü kulağı ABD enflasyon rakamlarındaydı. Saat 15.30’da açıklanan veriye göre temmuzda tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0.2, yıllık bazda yüzde 3.2 oranında artış gösterdi.

Piyasalarda beklenti tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 3.3 oranında artması yönündeydi.

DOLAR/TL NE KADAR?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 27.02'nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.07 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.98, en yüksek ise 27.33 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.76 lira ile primli seyrediyor.