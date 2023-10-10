Dolar bugün kaç TL?

Cumartesi günü Hamas’ın, İsrail’e saldırması ve İsrail’in de savaş ilan ederek karşılık vermesi Orta Doğu’da gerilimi tırmandırdı. Bölgede jeopolitik risklerin artması ile birlikte güvenli liman olarak görülen yatırım araçlarına talep arttı.

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Geçen hafta cuma günü yüzde 4.887 seviyesine kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi 2007 yılından bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. Yeni haftada dolar endeksi ve tahvil faizinde aşağı yönlü seyir dikkat çekti.

FED ÜYELERİNDEN GÜVERCİN MESAJLAR

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faizde durma sinyali vermesiyle birlikte tahvil faizlerinde ralli son buldu. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, artan tahvil getirilerini politika kararlarını verirken dikkate alacaklarını söyledi.

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Fed üyelerinden Mary Daly ve Lorie Logan da finansal koşullardaki son dönemde yaşanan sıkılaşmaya dikkat çekerek bu durumun ek faiz artışlarının yerine geçebileceğini belirtti.

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DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Dün yüzde 4.638’e kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4.672 seviyesinde hareket ederken, dolar endeksi 106.187 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 27.67’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.72 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.63, en yüksek ise 27.97 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.31 lira ile yatay hareket ediyor.