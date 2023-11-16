Dolar bugün kaç TL?

ABD’de açıklanan ekonomik veriler bu hafta piyasaların odağındaydı. Yatırımcıların gözü kulağı ABD’de salı günü açıklanan ekim ayı enflasyon rakamlarındaydı. ABD’de enflasyon yıllık bazda yüzde 3.2 seviyesine geriledi.

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ABD’de yıllık enflasyonun gerilemesiyle birlikte çekirdek enflasyon da aylık ve yıllık bazda beklentilerin altında gerçekleşti. Bu gelişme sonrasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi daha fazla süre sabit tutacağı beklentileri kuvvetlendi.

ABD’DE ÜRETİCİ FİYATLARI DA HIZ KESTİ

Öte yandan ABD’de ekim ayı üretici fiyatları verisi açıklandı. Buna göre üretici fiyatları ekimde aylık bazda yüzde 0.5 oranında düşüş gösterdi. Üretici fiyatları ekimde yıllık bazda yüzde 2.2 seviyesinden yüzde 1.3’e indi.

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ABD’de tüketici fiyatlarının ardından üretici fiyatlarının da düşüş göstermesi ülkede enflasyonun ilerleyen süreçte daha fazla gerileyebileceğini gösteriyor.

DOLAR ENDEKSİ VE ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

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Dolar endeksi 104.503 ile yukarı yönlü hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.496 ile düşüş kaydediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 28.67’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 28.69 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.62, en yüksek ise 28.69 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 31.17 lira ile hafif primli hareket ediyor.