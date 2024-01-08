Dolar bugün kaç TL?

ABD ekonomisine ilişkin son gelişmeler piyasalarda yönü tayin etmeye devam ediyor. Aralık ayının ortalarında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi sabit tutması ve bu yıl için faiz indirimi öngörmesiyle birlikte dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüşler görülmüştü.

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Piyasalar Fed’den mart ayında olası bir faiz indirimini fiyatlarken son gelen veriler bu ihtimalleri düşürdü. Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Aralık ayında tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte Fed beklentileri değişti.

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ABD’de istihdam piyasasının güçlü seyretmesi Fed’in faiz oranlarını daha uzun süre sabit tutabileceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Bu gelişme ile birlikte cuma günü dolar endeksi 103.101 seviyesine kadar yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4 seviyesini aştı.

Bugün dolar endeksi 102.393 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.057 ile primli hareket ediyor.

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DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 29.85’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 29.89 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 29.76, en yüksek ise 29.90 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 32.77 lira ile primli seyrediyor.