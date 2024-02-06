Dolar bugün kaç TL?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Cuma günü ABD’de ocak ayı tarım dışı istihdam verisi önemle takip edildi.

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Ocak ayında tarım dışı istihdam 353 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 185 bin artış olacağı yönündeydi. ABD’de tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artış göstermesinin ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert yükselişler görüldü.

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Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerine başlamak için doğru zamanı seçmeye çalıştıklarını belirterek, dikkatli hareket edeceklerini ifade etti.

Dün 106.604 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi bugün 103.284 ile düşüş gösterirken, dün yüzde 4.177 ile sert yükseliş gösteren ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4.135 ile aşağı yönlü hareket ediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

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Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 30.55’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 30.56 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 30.39, en yüksek ise 30.79 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 32.92 lira ile hafif primli seyrediyor.