Dolar bugün kaç TL?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine ne zaman gideceğine ilişkin beklentiler piyasalarda fiyatlanmaya devam ediyor. Fed cephesinden yapılan son açıklamalarda faiz indirimi konusunda aceleci davranılmayacağı belirtilmişti.

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Piyasalar ise Fed’in faiz indirimine haziran ayında gideceğini fiyatlıyor. ABD’den gelen ekonomik gelişmeler Fed beklentilerini şekillendiriyor.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 31.21’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda 31.32 liradan işlem görüyor. Euro ise aynı dakikalarda 33.89 lira ile yükseliş gösteriyor.