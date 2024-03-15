Dolar bugün kaç TL?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Salı günü ABD’de şubat ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükselişler görülmüştü.

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Kritik enflasyon verisinin ardından piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) haziran ayında faiz indirimine gideceği beklentileri azaldı.

Bu gelişmeyle birlikte dolar endeksi salı günü 103.177’yi görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.170 seviyesini test etmişti.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 32.13'ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.21 liradan işlem görüyor. Euro ise aynı dakikalarda 35.07 liradan işlem görüyor.