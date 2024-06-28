Dolar bugün kaç TL?

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden gelen mesajlar piyasaların odağındaydı. Fed Başkan Yardımcısı Lisa Cook, ekonominin performansının beklentilerini karşılaması halinde Fed'in indirime gitme yolunda olduğunu söyledi, ancak Fed'in ne zaman harekete geçebileceğini söylemekten kaçındı.

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DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 32.85'in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.97 liradan işlem görüyor. Euro ise aynı dakikalarda 35.25 lira ile primli seyrediyor.