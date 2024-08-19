Dolar bugün kaç TL?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek ay faiz indirimine gideceği beklentisi piyasaları hareketlendirdi.

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Yatırımcılar Fed'in önümüzdeki ay faiz indirimine gideceğinden emin ve şimdi gözler indirimin boyutunda. CME FedWatch aracına göre 25 baz puanlık bir indirim için %75,5'lik bir şans fiyatlanıyor.

BU HAFTA İKİ GELİŞMEYE DİKKAT

Piyasalar çarşamba günü Fed'in temmuz ayı politika toplantısının tutanaklarına odaklanacak. Cuma günü ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşma önemle takip edilecek.

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Dolar endeksi bugün 102.164 ile gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.864 ile aşağı yönlü hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 33.69’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 33.72 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.64, en yüksek ise 33.72 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 37.27 lira ile primli seyrediyor.