Dolar bugün kaç TL?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine gideceğini fiyatlayan piyasalarda hareketlenmeler dikkat çekiyor.

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İKİ ÖNEMLİ GELİŞMEYE DİKKAT

Bugün ABD Merkez Bankası’nın son toplantısına dair tutanakları saat 21.00’de açıklanacak. Cuma günü ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole toplantısındaki sunumu merakla takip edilecek.

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Dolar endeksi bugün 101.487 ile hafif yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.807 ile yatay seyrediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 33.87’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 33.91 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.84, en yüksek ise 33.97 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 37.76 lira ile yatay seyrediyor.