Dolar bugün kaç TL?

Dün yatay seyirde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 35,9950'den tamamladı.

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Dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 36,0170 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 37,1090'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 düşüşle 44,7870'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 108,4 seviyesinde.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ederken, bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı konuşmaya çevrildi.

Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 tarife uygulanacağını açıklamasının ardından piyasalarda tarife endişeleri tekrar güç kazanmaya başladı.

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Analistler, bu hafta Trump'ın tüm ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıklayacağını anımsatarak, ticari gerilimlerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın ve BoE Başkanı Bailey'nin konuşmasının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 108,5 seviyesinin direnç, 108 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.