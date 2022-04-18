Dolar bugün ne kadar?

Para piyasalarında gözler ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) yapılan açıklamalarda olmaya devam ediyor. Fed’in mart ayında gerçekleştirilen toplantısına ait tutanaklarında bilançonun aylık bazda 95 milyar dolar küçültüleceğinin açıklanması ve mayıs ayındaki toplantıda politika faizinin 50 baz puan artırılabileceğine yönelik mesajların verilmesinin etkisiyle dolar küresel çapta güç kazanıyor.

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ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün 2.884’ü aşarak 2018 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Tahvil faizindeki artış dolar endeksinin yükselmesine yol açıyor. 6 gelişmiş ülke majör para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 100.694 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk gününe 14.62’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 14.64’ten işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.60, en yüksek ise 14.64 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.82 lira ile geriliyor.