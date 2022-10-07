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Dolar bugün ne kadar?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.57’nin üzerinde başladı.

07.10.2022 - 09:45 | | UZMANPARA
Dolar bugün ne kadar?

Piyasalarda gözler bugün ABD’de açıklanan eylül ayı tarım dışı istihdam verisindeydi. Tarım dışı istihdam 263 bin artarak piyasa beklentisi olan 250 bin artışın üzerinde gerçekleşti.

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Kritik gelişme sonrası dolar endeksi 112.433 seviyesinde bulunurken, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.894 düzeyinde işlem görüyor. 

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR 

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.57’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 18.59 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.55, en yüksek ise 18.74 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.16 lira ile hafif geriliyor.

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