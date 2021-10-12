Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaDolar bugün ne kadar oldu?
HaberlerUzmanpara Haberleri Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,02 seviyelerinde işlem görüyor.

12.10.2021 - 11:01 | | AA
Dolar bugün ne kadar oldu?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,33 üzerinde 8,9999 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 9,0220 seviyesinde bulunuyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,21 değer kazancıyla 10,4350'den, sterlin/TL de yüzde 0,28 yükselişle 12,2680'ten satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 94,3 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1560'tan işlem görüyor.

Yurt içinde açıklanan verilere göre sanayi üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 5,4, yıllık bazda yüzde 13,8 artarak beklentilerden iyi gerçekleşti.

Analistler, küresel bazda artan enflasyon endişelerinin fiyatlama zorluklarına neden olduğunu belirterek, bugün Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Beytullah Eroğlu, Paris 2024'te İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletmeyi hedefliyor

Beytullah Eroğlu, Paris 2024'te İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletmeyi hedefliyor

Eren Derdiyok'tan EURO 2008 ve Arda Turan itirafı: Üzüleyim mi sevineyim mi bilemedim

Eren Derdiyok'tan EURO 2008 ve Arda Turan itirafı: Üzüleyim mi sevineyim mi bilemedim

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Sohbetlerin vazgeçilmezi 'eğlencelik çekirdek' tarlalarında kurutma mesaisi

Sohbetlerin vazgeçilmezi 'eğlencelik çekirdek' tarlalarında kurutma mesaisi

Yargıtay'dan 'saç boyası' kararı! Alnında kızarıklık oluştu, mahkemeye koştu

Yargıtay'dan 'saç boyası' kararı! Alnında kızarıklık oluştu, mahkemeye koştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan SED açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan SED açıklaması

Maganda kurşunuyla can verdi! 'Eşimi çağırıp, kasten vurdular'

Maganda kurşunuyla can verdi! 'Eşimi çağırıp, kasten vurdular'

Texas'ın Cumhuriyetçi Valisi, aşı zorunluluğunu yasakladı

Texas'ın Cumhuriyetçi Valisi, aşı zorunluluğunu yasakladı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

VGM burs başvurusu 2022 başladı mı, nasıl yapılır? VGM burs başvuru şartları nelerdir?

VGM burs başvurusu 2022 başladı mı, nasıl yapılır? VGM burs başvuru şartları nelerdir?

Sıradaki Haber
O paralar iade ediliyor! 709 lira...

O paralar iade ediliyor! 709 lira...

Sıradaki Haber
Avrupa'da 7 ülke hükümet arıyor

Avrupa'da 7 ülke hükümet arıyor

Sıradaki Haber
Yargıtay'dan 'saç boyası' kararı! Alnında kızarıklık oluştu, mahkemeye koştu

Yargıtay'dan 'saç boyası' kararı! Alnında kızarıklık oluştu, mahkemeye koştu

Sıradaki Haber