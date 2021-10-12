Dolar bugün ne kadar oldu?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,33 üzerinde 8,9999 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 9,0220 seviyesinde bulunuyor.

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Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,21 değer kazancıyla 10,4350'den, sterlin/TL de yüzde 0,28 yükselişle 12,2680'ten satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 94,3 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1560'tan işlem görüyor.

Yurt içinde açıklanan verilere göre sanayi üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 5,4, yıllık bazda yüzde 13,8 artarak beklentilerden iyi gerçekleşti.

Analistler, küresel bazda artan enflasyon endişelerinin fiyatlama zorluklarına neden olduğunu belirterek, bugün Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydetti.