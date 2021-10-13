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Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 9,04 seviyelerinde işlem görüyor.

13.10.2021 - 10:11 | | AA
Dolar bugün ne kadar oldu?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,48 üzerinde 9,0427 seviyesinden tamamladı.

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Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 9,0410 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,08 değer kazancıyla 10,4423'ten, sterlin/TL de yüzde 0,11 yükselişle 12,3006'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 94,4 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1550'den işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarının azaltılması konusunda dikkate aldığı enflasyon verisi öncesi dolar endeksinin sınırlı da olsa düşüş eğiliminde hareket ettiğini aktardı.

Küresel bazda artan enflasyon endişelerinin fiyatlama zorluklarına neden olmaya devam ettiğini belirten analistler, veri takviminde ise ayrıca Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Fed tutanaklarının bulunduğunu ifade etti.

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