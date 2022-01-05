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Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 13.39 lira seviyesinden başladı.

05.01.2022 - 09:25 | | UZMANPARA
Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar kuru hafta başından bu yana karışık bir seyir izliyor. Pazartesi gününe 13.45 liradan başlayan dolar/TL, 12.65 lira seviyesine geri çekildi ve 13.11 liradan kapandı.

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Geçtiğimiz gün ise dolar kuru kayıplarını telafi ederek primli bir seyir izledi. 13.68 lira seviyesine kadar yükselen dolar/TL, 13.33 liradan günü tamamladı.

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 13.39 liradan başladı. Kur şu dakikalarda 13.40 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.26 lira, en yüksek ise 13.53 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.15 lira ile primli bir seyir izliyor.

DOLAR ENDEKSİ ZİRVEDEN DÖNDÜ

Öte yandan geçtiğimiz gün dolar endeksi 1.68’e kadar çıkarak 24 Kasım’dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Endeks şu dakikalarda geri çekilerek 1.64 seviyesinde bulunuyor.

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