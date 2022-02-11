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Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 13.48 liranın üzerinde başladı.

11.02.2022 - 09:23 | | UZMANPARA
Dolar bugün ne kadar oldu?

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi geçtiğimiz gün açıklandı. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 0.6, yıllık bazda ise yüzde 7.5 oranında arttı.

Piyasa beklentisi ise tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.4, yıllık ise yüzde 7.2 oranında artacağı yönündeydi. ABD’de enflasyonun 40 yılın zirvesindeki yerini korumasıyla birlikte piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl içerisinde 7 kez faiz artışına gitmesi bekleniyor.

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Fed’in sıkı para politikasını artıracağına yönelik beklentilerin etkisiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizleri geçtiğimiz gün yükseliş kaydederek 2.056'ya çıktı. Tahvil faizleri bugün geri çekilerek 2.003'ten işlem görüyor. Dolar endeksi ise primli bir seyir izleyerek 95.850 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 13.48 liranın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 13.51 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.43 lira, en yüksek ise 13.57 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.38 lira ile gerileme kaydediyor.

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