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Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 13.59 liranın üzerinde başladı.

17.02.2022 - 09:31 | | UZMANPARA
Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarının merakla beklediği ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ocak ayında gerçekleştirdiği toplantı tutanakları geçtiğimiz gün yayınlandı. Fed yetkilileri enflasyonun yüksek kalması halinde daha hızlı bir faiz artışının gerekeceğini kaydetti.

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Fed cephesinden gelen enflasyon ve faiz mesajı sonrası dolar endeksi bugün primli bir seyir izliyor. 6 gelişmiş ülke majör para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 95.812 seviyesinden işlem görüyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi ise bugün düşüş kaydederek 2.000 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 13.59 liranın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 13.60 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.56 lira, en yüksek ise 13.63 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.47 lira ile yatay seyrediyor.

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