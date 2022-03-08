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Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 14.38'in üzerinde başladı.

08.03.2022 - 09:21 | | UZMANPARA
Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde olmaya devam ediyor. Savaş 13 gündür sürerken, ABD ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülke Rusya’ya yönelik yaptırımlarını açıklıyor. 

Geçtiğimiz gün ABD ile müttefik ülkelerin Rusya’ya petrol ambargosunu görüştüğünü açıklamasıyla birlikte jeopolitik riskler tırmanışa geçti. Bu gelişmeyle birlikte petrol, altın, doğal gaz ve birçok değerli metalin fiyatı sert yükseldi. 

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Dolar endeksi geçtiğimiz gün 99.425’i aşarak neredeyse 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar endeksi bugün yatay bir seyir izleyerek 99.255 seviyesinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 1.792 ile primli seyrediyor. 

DOLAR/TL YÜKSELİYOR 

Dolar/TL haftanın ikinci gününe 14.38'in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş kaydederek 14.49 liradan işlem görüyor. Dolar/TL'de gün içerisinde en düşük 14.37, en yüksek ise 14.49 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.73 lira ile primli hareket ediyor. 

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