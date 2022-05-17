Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayından itibaren faiz artışına gitmesiyle birlikte dolar küresel çapta güçlendi. Nisan ayında 22 yılın en sert faiz artışını gerçekleştiren Fed yükselen enflasyona karşın şahin bir duruş sergiliyor.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Dolar endeksi geçtiğimiz hafta cuma günü 105.005’i aşarak 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Bu gelişme sonrası aşağı yönlü bir seyir izleyen dolar endeksi bugün 103.938’e kadar geriledi. Böylelikle endeks 20 yılın zirvesinden dönmüş oldu.

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Son günlerde aşağı yönlü bir seyir izleyen ABD 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yükseliş kaydederek yüzde 2.928’den işlem görüyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 15.54’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 15.70 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 15.53, en yüksek ise 15.70 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.48 lira ile yükseliş kaydediyor.