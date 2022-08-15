Dolar bugün ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler geçtiğimiz hafta ABD enflasyon rakamlarındaydı. ABD’de tüketici fiyatları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 8.5 seviyesinde gerçekleşti. Piyasalarda beklenti tüketici fiyatlarının yüzde 8.7 oranında artacağı yönündeydi.

Tüketici fiyatları haziran ayında yıllık bazda yüzde 9.1 oranında artarak 41 yılın rekorunu kırmıştı. Böylelikle tüketici fiyatları temmuz ayında rekor seviyeden dönmüş oldu.

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Tüketici fiyatlarının gerileme göstermesinin ardından ABD’de üretici fiyatlarında da azalma meydana geldi. Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 artması beklenen üretici fiyatları yüzde 0,5 düştü. Haziran ayında fiyatlar yüzde 0,1 yükselmişti.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde üretici fiyatları temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 arttı. Üretici fiyatları pandemi başından beri ilk defa düşüş kaydetti.

İŞTE DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM

Kritik gelişmenin ardından dolar endeksi 104 seviyesine kadar geriledi. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün hafif yükselerek 105.915’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2.851 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 17.94’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 17.96 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.89 lira, en yüksek ise 17.97 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.40 lira ile yatay seyrediyor.