Dolar bugün ne kadar oldu?

Geçen hafta ABD'de açıklanan eylül ayı tüketici enflasyonu piyasaların gündemindeydi. ABD'de tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.2 oranında arttı. Piyasa beklentisi ise yükselişin yüzde 8.1 olması yönündeydi.

Kritik veri sonrasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kasım ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizini 75 baz puan artıracağı fiyatlanmaya başlandı.

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Bu gelişmenin etkisiyle birlikte dolar endeksi geçtiğimiz hafta cuma günü 113 seviyesini aşmıştı. Ancak yeni haftanın ilk iki işlem gününde dolar endeksi 111.773 seviyesine kadar geriledi.

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ YÜZDE 4’Ü AŞTI

Bugün ABD 10 yıllık tahvil faizinin yeniden yüzde 4 seviyesini aşmasının etkisiyle birlikte dolar endeksi yükselişe geçti. Dolar endeksi şu dakikalarda 112.251’den işlem görüyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.58’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.56, en yüksek ise 18.73 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.29 lira ile düşüş kaydediyor.