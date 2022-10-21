Dolar bugün ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler kasım ayında gerçekleştirilecek olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Bu hafta Fed yetkililerinden gelen agresif faiz artışına yönelik açıklamaların etkisiyle birlikte dolar endeksi ve tahvil faizi yükseliş gösteriyor.

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Piyasalarda Fed’in kasım ayında politika faizini 75 baz puan artıracağı fiyatlanıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4.276’yı aşarak sert yükseliş gösterdi. Dolar endeksi ise 113 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.59’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 18.60 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.55, en yüksek ise 18.65 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.19 lira ile sakin seyrediyor.