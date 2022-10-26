Dolar bugün ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler yarın Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) vereceği faiz kararına çevrildi. ECB’nin mevduat hesap oranını 75 baz puan artırarak yüzde 1.50 seviyesine çekmesi bekleniyor. Öte yandan kasım ayının ilk günlerinde ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı piyasaların odağında olacak.

Fed’in politika faizini 75 baz puan artırması bekleniyor. ECB ve Fed’in vereceği faiz kararı piyasalarda fiyatlamaları belirleyecek.

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Haftaya sert yükselişle başlayan ABD 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz gün yüzde 4.335’e kadar çıktı. Tahvil faizi bugün gerileyerek yüzde 4 seviyesi civarında hareket ediyor. Pazartesi günü 113’lü seviyelere kadar yükselen dolar endeksi ise son iki işlem gününde düşüş kaydetti. Bugün endeks 110.059’dan işlem görüyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.60’ın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 18.61 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.52, en yüksek ise 18.64 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.65 lira ile sakin seyrediyor.