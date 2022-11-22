Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de enflasyon rakamlarının zirve seviyelerden yavaşlama göstermesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayı toplantısında politika faizini 50 baz puan artıracağı beklentisi kuvvetlenmişti.

Pek çok Fed yetkilisi Fed’in önümüzdeki toplantıda faiz artış hızını yavaşlatacağına yönelik açıklama yaparken, faiz oranlarının hangi düzeyde tepe yapacağı ise tartışma konusu. Fed’in faiz artışlarına yönelik yapılan açıklamalar özellikle dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi üzerinde etkili oluyor.

FED YETKİLİSİNDEN YAVAŞLAMA SİNYALİ

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester pazartesi günü yaptığı açıklamada Fed'in önümüzdeki aydan itibaren daha küçük faiz artışlarına geçebileceğini söyledi.

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San Francisco Fed Başkanı Mary Daly bankanın faiz artırımlarına devam edeceğini ve faizlerin muhtemelen yüzde 5 civarına yükseleceğini belirtti.

Fed cephesinden gelen faiz artış hızına ilişkin yavaşlama sinyalleri dolar endeksinin gerilemesine yol açtı.

Son günlerde yukarı yönlü bir seyir izleyen dolar endeksi bugün düşüşe geçerek 107.693’ten işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.801 ile gerileme gösteriyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.62’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.57, en yüksek ise 18.65 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 19.11 lira ile hafif primli seyrediyor.