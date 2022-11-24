Dolar bugün ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler geçtiğimiz gün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed), 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının yayınlanan tutanaklarındaydı. Toplantı tutanaklarında üyelerin çoğu faiz artırımlarının yakın zamanda yavaşlatılması gerektiğini söyledi.

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"1-2 Kasım toplantısında katılımcıların önemli çoğunluğu faiz artırım hızında bir yavaşlatmanın yakında uygun olmasının muhtemel olduğunu değerlendirdi" ifadelerinin yer aldığı tutanaklarda "Katılımcılar daha yavaş bir hızla faiz artırımının FOMC'ye hedeflerine doğru ilerlemeleri değerlendirmek için daha iyi imkan vereceğini öngördü" denildi.

FED TUTANAKLARI SONRASI DOLAR ENDEKSİ DÜŞTÜ

Fed’in son toplantısına dair tutanakların yayınlanmasının ardından üyelerin sonraki dönemde faiz artış hızının yavaşlaması gerektiğine yönelik görüş bildirmesiyle birlikte dolar endeksi düşüşe geçti. Endeks bugün 105.633’e kadar geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise karar sonrası düşüş eğilimini sürdürdü. Tahvil faizi bugün yüzde 3.689 seviyesine kadar indi.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.61’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 18.63 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.58, en yüksek ise 18.64 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 19.44 lira ile primli seyrediyor.