Dolar bugün ne kadar oldu?

Geçtiğimiz yıl şubat ayında Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş ve mart ayında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırmaya başlaması para ve emtia piyasaları üzerinde etkili oldu.

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Fed başta olmak üzere Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve diğer ülke merkez bankalarının da faiz artırmaya başlamasıyla birlikte küresel çapta bir resesyon görülme ihtimali kuvvetlendi. Savaş sebebiyle tedarik zincirinde görülen bozulmalar, öncesinde ise Covid-19'un küresel ekonomi üzerinde yarattığı tahribatın etkisiyle enflasyonla mücadele edebilmek için ülkeler sıkılaşmaya gitti.

DOLAR ENDEKSİ 103’LÜ SEVİYELERDE

Bu gelişmelerin etkisiyle birlikte dolar endeksi eylül ayının sonlarına doğru 114’lü seviyelerin üzerine çıkarak 20 yılın rekorunu kırdı. Zirve seviyeyi gördükten sonra endeks 103’lü seviyelere kadar geriledi. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 103.494’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.880 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL yeni yılın ilk işlem gününe 18.70’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 18.72 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.63, en yüksek ise 18.81 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 20.02 lira ile yatay seyrediyor.