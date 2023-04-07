Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD’de bu hafta açıklanan ekonomik veriler piyasalar üzerinde etkili oluyor. Son açıklanan verilerin durgunluğa işaret etmesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayındaki toplantısında politika faizini artırma olasılığını düşürüyor.

Bugün saat 15.30’da ABD’de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Tarım dışı istihdamın mart ayında 239 bin artması bekleniyor. Bir önceki ay tarım dışı istihdam 311 bin yukarı gelmişti.

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Kritik tarım dışı istihdam verisi piyasalarda yönü belirleyecek. İş gücü piyasasının öncü göstergesi olan tarım dışı istihdam rakamı Fed’in para politikasını belirleyen önemli bir parametre olarak öne çıkıyor.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 101.917 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.305 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 19.22’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 19.28 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.21, en yüksek ise 19.27 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.10 lira ile yatay seyrediyor.