Dolar bugün ne kadar oldu?

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz artışına ilişkin açıklamaları sonrası dolar endeksi ve tahvil faizinde yukarı yönlü seyir dikkat çekti.

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Salı günü St. Louis Fed Başkanı James Bullard enflasyonun inatçı şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret eden son veriler sonrasında faiz artırımlarına devam edilmesi gerektiğini söyledi.

50 BAZ PUAN ARTIŞ ÖNGÖRÜSÜ

Bullard, Fed'in faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşmakta olduğu değerlendirmelerine katılmakla birlikte politika faizinin 50 baz puan daha artırılarak yüzde 5,50-5,75 aralığına yükseltilmesi ve enflasyon kontrol altına alınana kadar orada tutulması gerektiğini vurguladı.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Dolar endeksi dün 102.228’e kadar yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.693 seviyesini test etmişti. Bugün dolar endeksi yatay bir seyirle 101.916’dan işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.593 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 19.38’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 19.40 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.37, en yüksek ise 19.45 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.27 lira ile toparlanma gösteriyor.