Dolar bugün ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta First Republic Bank’ın 2023 yılı ilk çeyrek bilançosunda mevduatlarının yüzde 40 oranında azaldığını açıklamasıyla birlikte ABD’de bankacılık krizine ilişkin endişeler yükselmişti.

Mart ayında büyük bankaların First Republic Bank’ı kurtarmak için 30 milyar dolar nakit enjekte etmesi bankanın iflasına yönelik endişeleri yatıştırmıştı. Ancak bankanın ilk çeyrek bilançosunda mevduatlardaki büyük kayıpla birlikte hisselerde sert düşüşler görüldü.

First Republic Bank’ın hisseleri 5 işlem gününde yüzde 80’den fazla düşüş gösterdi. ABD’de bankacılık krizine yönelik endişelerin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte piyasalar hareketlendi.

ABD BÜYÜME VERİSİ BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

Geçtiğimiz hafta perşembe günü saat 15.30’da ABD ekonomisine yönelik 2023 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Buna göre ilk çeyrekte büyüme yüzde 1.1 seviyesinde gerçekleşti. Piyasalarda beklenti büyümenin yüzde 2 seviyesinde olması yönündeydi.

ABD'DE ÇEKİRDEK KİŞİSEL TÜKETİM GİDERLERİ AÇIKLANDI

Cuma günü ise piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim giderleri verisindeydi.

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Buna göre martta aylık bazda çekirdek kişisel tüketim giderleri piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 0.3 olarak açıklandı.

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR

3 Mayıs Çarşamba günü Fed faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda beklenti Fed’in politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5.25 seviyesine çıkarması yönünde. Kritik toplantıdan çıkacak faiz kararı ve sonraki sürece ilişkin mesajlar altın fiyatlarında yönü belirleyecek.

BUGÜN PİYASALAR KAPALI

Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle, Avrupa, Asya piyasaları kapalı kalacak. Yurt içinde de bugün piyasalarda işlem yapılmayacak. İşçi Bayramı sebebiyle piyasalarda yoğun hareket beklenmiyor.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Son 3 işlem gününde yükseliş gösteren dolar endeksi şu dakikalarda 101.863 seviyesinde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.462 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 19.44’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 19.46 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.42, en yüksek ise 19.47 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.42 lira ile yatay hareket ediyor.