Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında yön ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle şekillenmeye devam ediyor. ABD’de borçlanma tavanına ilişkin belirsizlikler ve resesyon korkuları piyasalardaki fiyatlamaları etkiliyor.

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Geçen haftanın son iki işlem gününde sert yükseliş gösteren dolar endeksi 102.700’ü aşmıştı. Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar endeksindeki aşağı yönlü seyir dikkat çekti. Endeks dün 102.382 seviyesine kadar geriledi. Bugün dolar endeksi yatay bir seyirle 102.404’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.461 ile düşüş kaydediyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 19.65’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 19.70 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.64, en yüksek ise 19.88 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.43 lira ile yükseliyor.