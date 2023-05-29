Dolar bugün ne kadar oldu?

Küresel piyasaların gözü kulağı ABD borç limiti görüşmelerindeydi. ABD Başkanı Joe Biden, borç limiti konusunda Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile prensipte anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

ABD’DE BORÇ LİMİTİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler, ABD'de borç limitine yönelik alınan önlemlerin tükenerek ülkenin nakit sıkıntısı çekmesine günler kala prensipte anlaştı.

Biden, yazılı açıklamasında, Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile prensipte borç limiti anlaşmasına vardıklarını aktardı.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD hazinesinin borcunu ödeyemeyeceğine yönelik riskler böylece sonlanmış oldu. Haftalardır üzerinde konuşulan kritik gelişmenin sonuca ulaşmasıyla birlikte piyasalar rahat bir nefes almış oldu.

DOLAR ENDEKSİ 2.5 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Dolar endeksi geçtiğimiz hafta 104.419’a kadar yükselerek neredeyse 2.5 ayın zirvesini test etmişti. Zirve seviyeyi gördükten sonra gerileyen dolar endeksi 104.231’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi düşüş göstererek yüzde 3.810 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR VE EURODA SON DURUM NE?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 19.97’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş göstererek 20.06 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.93, en yüksek ise 20.16 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.55 lira ile primli seyrediyor.