Dolar bugün ne kadar oldu?

Hafta sonu ABD Başkanı Joe Biden borç limiti görüşmelerinde prensipte anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Kritik gelişme sonrası piyasalarda gözler anlaşmanın nihai sonuca ne zaman ulaşacağındaydı.

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ABD'DE BORÇ LİMİTİ TASARISI SENATO'DAN GEÇTİ

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da Başkan Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin vardıkları uzlaşma ile hazırlanan ve federal borçlanma tavanının 2 yıl süre ile askıya alınmasını öngören tasarıya onay verdi.

Tasarı yasalaşması için Başkan Biden'ın imzasına sunulacak.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 20.80'in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda 20.91 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 20.78, en yüksek ise 21.16 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 22.55 lira ile yükseliyor.