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Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 23.51’in üzerinde başladı.

12.06.2023 - 09:02 | | UZMANPARA
Dolar bugün ne kadar oldu?

Piyasaların gözü kulağı çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın faiz kararında olacak. Piyasalar ise Fed’in politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. 

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Fed faiz kararı öncesi dolar endeksi haftaya yatay seyirle başladı. Endeks şu dakikalarda 103.578’den işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.759 ile primli seyrediyor. 

DOLAR/TL YÜKSELİYOR 

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 23.51’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 23.55 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 23.42, en yüksek ise 23.76 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 25.33 lira ile yükseliyor. 

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