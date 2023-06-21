Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasaların yön geçtiğimiz hafta Fed faiz kararı sonrası şekillendi. Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 5-5.25 seviyesinde sabit tuttu.

BU YIL FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ MASADAN KALKTI

Geçen hafta Fed faiz kararı sonrası Başkan Jerome Powell piyasalara para politikasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Powell yakın zamanda faiz indirimi olmayacağını bu yıl birkaç kez daha faiz artırımına gidilebileceğini söyledi.

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Fed’in faiz indirimine gitmeyeceğine yönelik beklentiler ve ilave faiz artışlarının masada olacağına yönelik söylemlerin ardından piyasalar hareketlendi. Geçen hafta 102'li seviyelere kadar gerileyen dolar endeksi bu hafta yönünü yukarı çevirdi. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün yatay bir seyirle 102.624'ten işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.756 ile primli seyrediyor.

PİYASALAR POWELL’I BEKLİYOR

Öte yandan piyasaların gözü kulağı bugün saat 17.00’de Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasında olacak. Powell, Kongre önünde sunum yapacak. Sunumda ileriye dönük para politikasına ilişkin piyasalara mesaj verilmesi bekleniyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 23.55'in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 23.56 liradan işlem görüyor. Dolar/TL'de gün içerisinde en düşük 23.51, en yüksek ise 23.63 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 25.74 lira ile yatay seyrediyor.