Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Fed son toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5-5.25 seviyesinde sabit tutarken, bu yıl faiz indirimi olmayacağına yönelik açıklamalar piyasalarda fiyatlamaları etkilemişti.

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Fed Başkanı Jerome Powell bu yıl iki kez daha faiz artırımı olabileceğini söylerken, parasal sıkılaşmanın devam edeceğine yönelik beklentiler ABD tahvil faizlerinde yükselişe yol açtı.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Geçen hafta cuma günü 103.500’lü seviyelerden sert düşen dolar endeksi 102.750 seviyesine kadar gerilemişti. Dip seviyeyi gördükten sonra dolar endeksi yeniden toparlandı. Endeks bugün 103.021’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.858 ile yatay seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 25.91’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 26.07 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 25.75, en yüksek ise 26.08 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.46 lira ile primli hareket ediyor.