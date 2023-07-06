Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası’nın para politikasına ilişkin attığı adımlar piyasalarda yönü tayin etmeye devam ediyor. Fed’in haziran ayında faizi yüzde 5-5.25 seviyesinde sabit bıraktığı toplantısının tutanakları yayınlandı.

FED TUTANAKLARINDA İLAVE FAİZ ARTIŞI MESAJI

Fed tutanaklarında bazı üyelerin faiz artırımını haziran ayında da sürdürmek istediği görülürken neredeyse tüm yetkililerin 2023 yılında daha fazla faiz artışı beklentisi öne çıktı. Tutanaklar temmuz ayında da faiz artırımı olabileceği sinyalini verdi.

Neredeyse tüm yetkililer bu yıl ek faiz artışlarının uygun olduğunu belirtti.

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Fed cephesinden gelen ilave faiz artırımlarına ilişkin mesajların ardından faizsiz bir varlık olan altın fiyatlarında baskı sürdü.

NEW YORK FED BAŞKANI’NDAN FAİZ ARTIRIMI AÇIKLAMASI

Öte yandan New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in haziran ayında faizi sabit tutmasının doğru karar olduğunu, ancak devam eden ekonomik güçlenme karşısında faizlerin bir noktada yeniden artırılmasının gerekli olabileceğini söyledi.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Dolar endeksi bugün 103.461’e kadar yükseldikten sonra düşüşe geçti. Endeks şu dakikalarda 103.233’ten işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.959 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 26.07’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 26.10 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 25.89, en yüksek ise 26.35 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.43 lira ile yükseliyor.