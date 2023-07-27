Dolar bugün ne kadar oldu?

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı dün açıklandı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5.25-5.50 seviyesine çıkardı. Böylelikle faiz oranı 22 yılın zirvesine çıkmış oldu.

FAİZ KARARI SONRASI POWELL’DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell, piyasalara önemli mesajlar verdi. Fed'in gelecekteki faiz hareketlerinde "verilere bağlı bir yaklaşım" izlemeye devam edeceğini söyledi.

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Fed'in eylül toplantısıyla ilgili bir soru üzerine verilerin uygun olması halinde FOMC'nin faizleri artırmasının kesinlikle mümkün olduğunu belirten Powell, ancak Komite'nin faizleri sabit tutmasının da ihtimali dahilinde olduğunu söyledi.

POWELL’IN ARDINDAN DOLAR ENDEKSİ DÜŞÜŞE GEÇTİ

Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları sonrası dolar endeksi düşüşe geçti. Dün 100.863’e kadar gerileyen endeks bugün 100.667 seviyesinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.867 ile geriliyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 26.89’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 26.95 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.83, en yüksek ise 27.04 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 30.02 lira ile primli seyrediyor.