Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD ekonomisine yönelik gelen son veriler para ve emtia piyasalarında yönü tayin etmeye devam ediyor. Bu hafta dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yukarı yönlü seyir dikkat çekti.

ABD ÖZEL SEKTÖR İSTİHDAM VERİSİ SÜRPRİZ YAPTI

Çarşamba günü ABD’de ADP özel sektör istihdam verisi açıklandı. Kritik tarım dışı istihdam verisi için öncü gösterge olarak kabul edilen ADP özel sektör istihdamı beklentilerin çok üzerinde artış gösterdi.

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ABD’de iş gücü piyasasında bir durgunluk olmaması Fed’in faiz artışları için daha fazla alanı olabileceği ihtimallerini kuvvetlendirdi. Dolar endeksi çarşamba günü 102.843’e kadar yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.198 seviyesini gördü.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 102.491 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.176 ile sakin seyrediyor.

YATIRIMCILAR KRİTİK GELİŞMEYİ BEKLİYOR

Öte yandan bugün saat 15.30’da ABD’de temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Tarım dışı istihdamın 200 bin artması bekleniyor. Kritik istihdam verisi sonrası piyasalarda yön belli olacak.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 26.97’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 26.99 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.91, en yüksek ise 27.41 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.57 lira ile primli seyrediyor.