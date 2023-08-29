Dolar bugün ne kadar?

Geçtiğimiz hafta yurt içi ve yurt dışı piyasalarda gündem oldukça hareketliydi. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı takip edilirken, cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu kapsamında yaptığı konuşma piyasaların odağındaydı.

SÜRPRİZ FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA SERT DÜŞÜŞ

Perşembe günü Merkez Bankası politika faizini sürpriz bir şekilde 750 baz puan artırarak yüzde 25 seviyesine çıkardı. Karar sonrası dolar/TL 25.25 seviyesini görürken, euro/TL 27.33 seviyesini test etti.

POWELL’DAN FAİZ ARTIŞI MESAJI

Öte yandan cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları piyasaların odağındaydı. Powell enflasyonun halen hedeflenen yüzde 2 seviyesinin çok üzerinde olduğunu ve daha fazla faiz artışına gidilebileceğini söyledi. Kritik gelişme sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi yükseldi.

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Yeni haftada ise dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde aşağı yönlü seyir dikkat çekti. ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4.182 ile düşüş gösterirken, dün 103.971 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi bugün 103.930 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 26.48’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 26.62 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 25.97, en yüksek ise 26.63 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.82 lira ile primli seyrediyor.