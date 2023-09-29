Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasaları geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası yön buldu. Fed’in bu yıl ilave bir faiz artışına daha gidebileceğini açıklaması sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesine yol açtı.

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PETROLDEKİ GELİŞME YAKINDAN İZLENİYOR

Bu hafta ise ABD petrol fiyatı 95 dolar seviyesini aştı. Petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyonun daha uzun süre yüksek kalacağı beklentilerini kuvvetlendirdi.

ABD’DE BÜYÜME SÜRPRİZ YAPMADI

Öte yandan geçtiğimiz gün saat 15.30’da ABD ekonomisine yönelik ikinci çeyrek büyüme rakamı açıklandı. Buna göre ekonomi yüzde 2.1 oranında büyüme gösterdi. Piyasalarda beklenti de ekonominin yüzde 2.1 oranında büyümesi yönündeydi.

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ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2 oranında büyüme göstermişti.

DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM NE?

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 105.874 ile hafif gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.547 seviyesinde bulunuyor.

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DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 27.37’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.47 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.34, en yüksek ise 27.66 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.13 lira ile primli seyrediyor.