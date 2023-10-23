Dolar bugün ne kadar oldu?

7 Ekim tarihinde Orta Doğu’da başlayan İsrail-Filistin çatışmaları jeopolitik riskleri körüklerken güvenli liman talebini artırdı. Altın fiyatları sert yükseliş sergilerken, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki seyir dikkat çekiyor.

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ABD 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz hafta cuma günü önemli bir yükseliş kaydederek yüzde 5 seviyesinin üzerine çıktı. Yeni haftada ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.995 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 106.137 ile sakin seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 27.98’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 28.05 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.93, en yüksek ise 28.06 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.77 lira ile toparlanıyor.