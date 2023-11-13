Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler Orta Doğu’daki savaşta olmaya devam ediyor. İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye daha fazla yayılmayacağına ilişkin beklentiler piyasalarda tansiyonu düşürdü.

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Cuma günü yüzde 4.654 seviyesine kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4.648 ile gerilerken, dolar endeksi 105.896 ile yatay hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 28.55’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 28.59 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.48, en yüksek ise 28.59 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 30.54 lira ile yatay seyrediyor.