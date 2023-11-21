Dolar bugün ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta salı günü ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında düşüş göstermesiyle birlikte piyasalar hareketlenmişti. ABD’de enflasyonun düşüş göstermesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi daha fazla süre sabit tutacağı beklentileri kuvvetlendi.

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Bu hafta itibarıyla ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinde düşüş dikkat çekiyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 103.219 ile düşüş gösterirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.393 ile aşağı yönlü seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 28.73’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 28.80 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.67, en yüksek ise 28.80 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 31.61 lira ile primli hareket ediyor.