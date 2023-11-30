Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl daha fazla faiz artırmayacağı ve önümüzdeki yıl mayıs ayına kadar da bir faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler piyasalarda olumlu fiyatlamalara yol açtı.

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FED ÜYELERİNDEN DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

ABD’de açıklanan ekonomik verilerin beklentilerden daha iyi gelmesiyle birlikte Fed öngörüleri de piyasalarda fiyatlamaya devam ediyor. Bu hafta Fed yetkililerinden yapılan açıklamada aralık ayında bir artış olmayacağı beklentisi kuvvetlendi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed'in faiz oranlarını çok uzun süre çok yüksek tutması konusunda "kesinlikle" bazı endişeleri olduğunu söyledi. Goolsbee, enflasyon %2'ye ulaştığında Fed'in faiz oranlarını düşürmesi gerekeceğini vurguladı.

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ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman ise enflasyonda olumlu gidişatın durması halinde faiz artışlarını desteklemeye istekli olduğunu söyledi ancak gelecek ayki faiz toplantısında bir artışı desteklediği yönünde bir mesaj vermedi.

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DOLAR ENDEKSİ 3.5 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Dün dolar endeksi 102.467’ye kadar gerileyerek 3.5 ayın en düşük seviyesini test etti. Dolar endeksi bugün 102.780 ile yatay bir seyir izliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.286 ile primli hareket ediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 28.93’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 28.95 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.86, en yüksek ise 28.95 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 31.81 lira ile hafif primli seyrediyor.