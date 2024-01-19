Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD’den gelen ekonomik veriler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri düşürdü.

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Bu gelişmenin etkisiyle birlikte dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi 1 ayın en yüksek seviyesini test etti.

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DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 30.12'nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda 30.18 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 30.05, en yüksek ise 30.20 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 32.88 liradan işlem görüyor.