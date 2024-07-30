Dolar bugün ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler bu hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Fed'in çarşamba günü sona erecek iki günlük toplantının sonunda faiz oranlarını sabit tutması, ancak enflasyonun %2 hedefine yaklaştığını kabul ederek Eylül ayı gibi erken bir tarihte politika gevşemesine kapı açması bekleniyor.

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Yatırımcılar ayrıca cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporu başta olmak üzere bu hafta açıklanacak bir dizi istihdam verisini de takip edecek. İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın politika toplantıları da bu hafta yapılacak.

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Fed faiz kararı öncesi dolar endeksi bugün 104.548 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.174 ile yatay hareket ediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 33.06’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 33.08 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.00, en yüksek ise 33.10 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.88 lira ile primli seyrediyor.