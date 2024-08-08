Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD’den son gelen ekonomik verilerin resesyona işaret etmesiyle piyasalar hareketlendi. ABD’de iş gücü verilerinin beklentilerin altında kalması resesyon ihtimalini kuvvetlendirdi.

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Goldman Sachs’ın ardından JP Morgan da ABD resesyon ihtimalinin arttığı görüşünü paylaştı. Bankanın Bruce Kasman’ın da aralarında olduğu ekonomistlerine göre ABD’de resesyon ihtimali yüzde 25’ten yüzde 35’e yükseldi. Ekonomistler, “ABD’den gelen haberler iş gücü talebinde beklenenden daha keskin bir zayıflamaya ve iş gücü kaybının erken sinyallerine işaret ediyor” dedi.

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Bugün dolar endeksi 103.140 ile sakin seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.921 ile aşağı yönlü hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 33.43’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 33.51 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.38, en yüksek ise 33.55 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 36.72 lira ile yükseliyor.