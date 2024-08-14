Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD ekonomisine ilişkin gelişmeler ve Orta Doğu’da İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalar piyasaların odağında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Hamas Lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürülmesiyle birlikte bölgede tansiyon yükselmişti. İran’ın buna karşılık olarak İsrail’e saldıracağına ilişkin beklentiler de piyasaların odağında yer alıyor.

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Dolar endeksi bugün 102.415 ile gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.845 ile yatay seyrediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 33.53’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 33.55 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.41, en yüksek ise 33.60 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 37.06 lira ile yükseliyor.